फेरे तो बढ़े नहीं , किराया तीन गुना बढ़ गया

छिंदवाड़ा-नागपुर के बीच गेज परिवर्तन के बाद क्षेत्र के लोगों को उम्मीद के अनुरूप रेल सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। क्षेत्रवासियों ने छिंदवाड़ा से इतवारी के लिए चलने वाली ट्रेन को सीताबर्डी तक चला कर फेरे बढ़ाने की मांग की है। अभी एक ही फेरा ही चल रहा है।सौंसर से नागपुर के लिए प्रति व्यक्ति 15 रुपए का किराया लगता था, जो अब 3 गुना बढ़ाकर 45 कर दिया गया है।

The trips did not increase, the fare increased three times.