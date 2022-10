बच्चों के भविष्य के लिए एक होने की समझाइश आई काम

परामर्श केंद्र में शनिवार को सुनवाई के लिए आए मामलों में दंपतियों को आमने सामने बिठाकर बात कराई गई। सद्भाव पूर्वक जीवन निर्वाह करने, बच्चों के भविष्य का भला बुरा समझाने के बाद अंतत: दोनों मामलों में समझौता हो गया। दो अन्य मामलों में समझौते की संभावना प्रतीत नहीं होने पर पक्षकारों को न्यायालय जाने की सलाह दी। पांच मामलों में पक्षकारों को सद्भावना पूर्वक जीवन निर्वाह की समझाइश देकर विचारविमर्श करने के लिए समय प्रदान किया।

छिन्दवाड़ा/ जुन्नारदेव. परामर्श केंद्र में शनिवार को सुनवाई के लिए आए मामलों में दंपतियों को आमने सामने बिठाकर बात कराई गई। सद्भाव पूर्वक जीवन निर्वाह करने, बच्चों के भविष्य का भला बुरा समझाने के बाद अंतत: दोनों मामलों में समझौता हो गया। अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के के अवस्थी के मार्गदर्शन में प्रदीप कुमार शर्मा ,रश्मि राय ने उक्त मामलों के अतिरिक्त दो अन्य मामलों में समझौते की संभावना प्रतीत नहीं होने पर पक्षकारों को न्यायालय जाने की सलाह दी। पांच मामलों में पक्षकारों को सद्भावना पूर्वक जीवन निर्वाह की समझाइश देकर विचारविमर्श करने के लिए समय प्रदान किया। परासिया परिवार परामर्श केन्द्र में पांच प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। एक प्रकरण में समझाइश कामयाब रही और पति-पत्नी में समझौता हो गया। दो में एक ही पक्ष के आने से अगली पेशी दी गयी। एक प्रकरण में पिछली पेशी में समन्वय के आधार पर आवेदिका पत्नी एवं पति -पक्ष दोनों उपस्थित हुए दोनों पक्षों को फिर से समझाया गया तथा समन्वय बनने पर समझौता हुआ। इसी तरह एक अन्य मामले में विवाह के दो वर्ष बीतने के बाद पति ने कहा कि कहा कि पत्नी की तबीयत खराब रहती थी। तीन माह बाद मायके में छोड़ दिया। पत्नी ने कहा कि पति हमेशा शक करता है । पति ने मंगल सूत्र ले लिया। पत्नी ने यह भी बताया कि पति ने दूसरी शादी करुंगा कह कर लिख कर दिया और मंगल सूत्र ले गए। पति ने कहा कि पत्नी उसके साथ अच्छा व्यवहार नही करती। दोनों पक्षों में समन्वय नहीं बनने से समझौता नही हुआ। आपसी सहमति बनाने के लिए अगली सुनवाई तिथि दी गई। परामर्श केन्द्र में सलाहकार जेठूलाल सोनी, शांति तिवारी ,संगीता श्रीवास्तव, सुशीला झाड़े एवं डेस्क प्रभारी वंदना वघेल उपस्थित रही।

