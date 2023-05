गांव रहेगा साफ-सुथरा, भू जल स्तर के साथ कमाई भी बढ़ेगी

ग्राम पंचायत गड़मऊ में जल संरक्षण एवं कचरे के उपयोग के लिए अच्छी पहल की है। पंचायत ने गांव के हर वार्ड में सोख्ता गड्ढा व नाडेप बनवाए हैं। नाडेप में घरों से निकलने वाले कचरे को एकत्रित किया जाएगा। बाद में पंचायत इस कचरे से खाद बनाकर बेचेगी। इस दिशा में महिला सरपंच दीपिका खौसी और सचिव वंदना पवार काम कर रही हैं।

The village will remain clean, along with the ground water level, the income will also increase