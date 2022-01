एक साल में ही ढह गई भ्रष्टाचार की चारदीवारी

मोहगांव में हटीनाला खेल मैदान की चारदीवारी को बने हुए एक साल भी नहीं हुआ और उसका आधा हिस्सा गिर चुका है। बीते वर्ष लगभग दस लाख से अधिक राशि से इसका निर्माण कराया गया था। जिम्मेदारों की मिलीभगत व भ्रष्टाचार की वजह से घटिया निर्माण किया गया। इसका आधा हिस्सा गिर गया है, लेकिन इसकी मरम्मत नहीं कराई जा रही। घटिया निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की कई बार मांग भी उठी, लेकिन जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई हुई।

छिन्दवाड़ा/मोहगांव. क्षेत्र के वार्ड चार में हटीनाला खेल मैदान की चारदीवारी को बने हुए एक साल भी नहीं हुआ और उसका आधा हिस्सा गिर चुका है। बीते वर्ष लगभग दस लाख से अधिक राशि से इसका निर्माण कराया गया था। जिम्मेदारों की मिलीभगत व भ्रष्टाचार की वजह से घटिया निर्माण किया गया। इसका आधा हिस्सा गिर गया है, लेकिन इसकी मरम्मत नहीं कराई जा रही। घटिया निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की कई बार मांग भी उठी, लेकिन जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई हुई।इस पर नगर परिषद सीएमओ राजाराम वरठी का कहना है कि हेटीनाला की बाउंड्रीवॉल मेरे कार्यकाल में नहीं बनाई गइै। इसके के लिए नगर परिषद की बैठक में चर्चा की जाएगी। इधर लोग अन्य समस्याओं से भी परेशान हैं। एक और स्वच्छता की सीख दी जा रही है वहीं, नगर के वार्ड 14 में घरों के सामने सूअरों का जमावड़ा रहता है। नाली का गंदा पानी सडक़ों पर बह रहा है । वार्ड 10 में बस स्टैंड पर लाखों रुपए खर्च कर आधा-अधूरा बनाया शौचालय कागजों में पूरा निर्माण बताया गया है। वार्ड नंबर 12 शौचालय की सभी सीटें पूरी ब्लाक हो चुकी है। शौचालय का पानी टांके में न जाकर वार्ड की की गलियों में जा रहा है। इसकी शिकायत नगर पंचायत से लेकर एसडीएम कार्यालय तक की जा चुकी है। परंतु आज तक समाधान नहीं हुआ है। वार्ड नंबर, 9, 10 और 12 की महिलाएं यहां शौचालय के लिए जाती है। पनारा की एक नम्बर आंगनबाड़ी की कवेलू की छत टूट -फूट रही है। कई बार कवेलू नीचे गिर जाते हैं। लोगों ने कहा है कि कवेलू गिने से यहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं बच्चों के चोट लगने का खतरा रहता है। उन्होंने प्रशासन से समय रहते समस्या समाधान की मांग की है।

