बेंगलूरु के श्रमिक की अमरवाड़ा में ही करनी पड़ी अंत्येष्टि

छिन्दवाड़ा/अमरवाड़ा. कर्नाटक के जिस श्रमिक की मंगलवार को अमरवाड़ा में मृत्यु हुई थी। उसकी अत्येष्टि बुधवार को परिजन की मौजूदगी में अमरवाड़ा में कर दी गई। मृतक के परिजन ने बताया कि वे इतने सक्षम नहीं है कि हजारों रुपए किराया दे कर शव को कर्नाटक ले जा सके। उन्होंने प्रशासन से यहीं अत्येष्टि की व्यवस्था कराने की गुहार लगाई। पुलिस प्रशासन ने नगरपालिका से सहयोग करने को कहा। परिजन की मदद करते हुए नगर पालिका के कर्मचारियों ने स्थानीय मोक्षधाम में अंत्येष्टि कराई। उल्लेखनीय है कि कर्नाटक के गोपाल निवासी अजीत राव (57) पिता राजकाराम बेंगलूरु से नेपाल मजदूरी करने स्पेशल बस से जा रहा था। साथ में और भी श्रमिक थे। अमरवाड़ा में बानी टोल प्लाजा के पास अजीत सहित सभी लोगों ने ढाबा पर खाना खाया। बाद में अजीत बस में सीट पर जाकर लेट गया। उसे साथियों ने उठाया तो उसकी मौत हो चुकी थी। बुधवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया और परिजन की मदद करते हुए नगर पालिका के कर्मचारियों ने स्थानीय मोक्षधाम में अंत्येष्टि कराई। इधर ग्राम पंचायत बुर्री कला में एक शख्स की जहर सेवन से मौत हो गई। अंबाड़ा पुलिस चौकी प्रभारी शरद मालवीय ने बताया रूप लाल बघेल (56 ) पिता भीका लाल बघेल अत्यधिक शराब पीता था। मालवीय ने बताया उसने शराब के नशे में गिलास में विषाक्त डाला और घोलकर पी गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई । पुलिस ने मर्ग कायम कर शव पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जुन्नारदेव भिजवाया। खतरनाक मोड़: मोरडोंगरी- भूली सडक़ पर खतरनाक मोड़ की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। इसके बाद भी इस मोड़ पर आज तक संकेतक बोर्ड नहीं लगवाया गया। मंगलवार शाम को तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से अभिषेक धारपुरे (17) घायल हो गया। वह खेत से घर लौट रहा था। सिर पर गंभीर चोट लगने पर गंभीर हालत में नागपुर रैफ र करना पड़ा। मोरडोंगरी के पवन डिगरसे और अन्य लोगों ने बताया कि भुली सडक़ पर कई अंधे मोड़ है। दुपहिया और चौपहिया वाहन तेज रफ्तार से आते जाते हैं। मोड़ पर आते ही हादसे हो जाते हैं।

The workers of Bangalore had to be cremated in Amarwada itself.