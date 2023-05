जंगल में हुए हादसे में हुई थी युवक की मौत ,शव को छोड़ भागे थे साथी

बेरवन के जंगल में पिछले दिनों मिले आकलमा निवासी मनेश के कंकाल के मामले में पुलिस ने पांच युवकों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस के अनुसार मनेश 5 मई को पांच युवकों के साथ सागौन का वृक्ष काटने बेरबन के जंगल में गए थे। पेड़ को आरी से काट रहे थे। तभी पेड़ बीच में से फ टकर भरभरा कर मनेश के ऊपर गिर गया, पेड़ के नीचे दबने से उसकी मौत हो गई। यह देख कर पांचों साथी मनेश को वहीं छोडक़र भाग निकले।

The young man died in an accident in the forest, the companions fled leaving the dead body