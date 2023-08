टावर पर चढ़े युवक ने पुलिस-प्रशासन की सांसें फुलाई

नगर के नई आबादी क्षेत्र में सोमवार दोपहर एक बजे उस समय सनसनी मच गई, जब एक युवक मोबाइल कम्पनी के टावर पर चढ़ता नजर आया। लोगों ने उसे आवाज लगाकर रोकने की कोशिश की, पर वह नहीं माना और सीढिय़ां चढ़ता गया।

The young man who climbed the tower made the police-administration breathless