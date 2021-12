युवाओं ने शुरू की सरकारी कुएं की सफाई

बड़चिचोली के इंदिरा नगर युवाओं ने सोमवार को बैठक कर खुद ही सरकारी कुएं की सफई करने का फैसला किया। इसके साथ ही कुएं की सफाई का काम शुरू कर दिया गया। युवाओं ने बताया कि वे कई बार ग्राम पंचायत में जाकर आवेदन कर चुके हैं। कुएं में सिल्ट व गंदगी है। उसकी सफाई करना आवश्यक है यहां से लोग पीने का पानी भरते हैं।

छिन्दवाड़ा/बड़चिचोली. बड़चिचोली के इंदिरा नगर युवाओं ने सोमवार को बैठक कर खुद ही सरकारी कुएं की सफाई करने का फैसला किया। इसके साथ ही कुएं की सफाई का काम शुरू कर दिया गया। युवाओं ने बताया कि वे कई बार ग्राम पंचायत में जाकर आवेदन कर चुके हैं। कुएं में सिल्ट व गंदगी है। उसकी सफाई करना आवश्यक है यहां से लोग पीने का पानी भरते हैं। यहां पहले ही पानी की समस्या है। आठ दिन में एक बार जलापूर्ति हो रही है। गर्मियों में समस्या और बढ़ जाती है। प्रशासन के ध्यान नहीं देने पर युवाओं ने निर्णय लिया कि सभी मिलकर कुएं की सफाई करेंगे। बैठक में सुनील वरखडे ,पद्माकर खंडाते ,शेख पप्पू ,सुरेंद्र भारसाकरे ,मुकेश उइके ,श्याम खंडाते विक्की कुमरे ,विवेक डोंगरे ,जितेंद्र उइके, गणेश उईके, राजेंद्र खंडाते व इंदिरा नगर वासी मौजूद थे। सहयोग से विवाह: ग्राम पल्हरी में मां शारदा देवी के मंदिर में हुए विवाह की चारों ओर सराहना हो रही है। बाबाजी टेकचंद नाथ जोगिश व ग्रामीणों ने बिना पिता की कन्या का विवाह करा मिसाल पेश की है। वधू कौशल्या पाल सिहोरामाल और वर राजा पाल ग्राम काराबोह का कन्यादान चंदन पाल द्वारा किया गया। चंदन पाल सहित आनंद कटारिया, मनोज पाल, मोनू डहेरिया, गोविंद मालवीय, मुरारी विश्वकर्मा, डॉ. शंकर पाल व ग्रामीणों ने विवाह में सहयोग किया। दूसरी ओरऔद्योगिक क्षेत्र से लेकर जामलापानी गोंडी वाढोना खोरी तक बिक रही है अवैध शराब की वजह से गावों का माहौल खराब हो रहा है। शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक कच्ची शराब धड़ल्ले से बेची जा रही है। इन स्थानों पर शराब पीने वालों की भीड़ लगी रहता है। कई युवा नशे में धुत्त होकर घर लौटते हैं तो विवाद करते हैं। लोगों का आरोप है कि जिम्मेदार विभाग जानकारी होने के बाद भी कार्रवाई नहीं कर रहा।

The youth started cleaning the government well