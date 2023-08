रात को चोरी, सुबह पुलिस ने दबोचे आरोपी

पुलिस ने चोरी के दो आरोपियों को वारदात के चंद घंटे बाद ही गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार गुरुवार रात शहर के वार्ड दो में विनोद पिता सुंदरलाल आमरे के मकान में चोरी की वारदात हुई थी। चोर ऊपर बने कमरे का ताला तोडक़र जेवर और नगदी ले गए थे। सुबह पता चलने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। थाना प्रभारी कमल सिंह रघुवंशी ने एक टीम गठित कर मुखबिरों को सक्रिय किया। मुखबिर की सूचना पर बिजोरी सरकारी स्कूल के पास महेश उर्फ नीलू निवासी मंडीदीप ओर राहुल नागवंशी निवासी छाबड़ा को पकडक़र पूछताछ की।

Theft at night, police arrested the accused in the morning