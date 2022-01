मोहगांव के दो मंदिरों में दिनदहाड़े चोरी

मोहगांव के दो मंदिरों से चोर गुरूवार को दिनदहाड़े दानपेटियों से राशि चुरा ले गए। मां भवानी मंदिर के पुजारी अनंत्या कामड़े ने बताया वे दोपहर 12 बजे मंदिर के पट बंद कर घर चले गए । शाम 5 बजे मंदिर लौटे तो देखा कि मंदिर की दान पेटी का ताला टूटा हुआ है। दूसरी घटना नगर के वार्ड 6 स्थित हनुमान मंदिर में हुई। शाम के समय पड़ोसी दिया बत्ती करने मंदिर पहुंची तो उन्होंने देखा मंदिर की दान पेटी का ताला टूटा हुआ था।

छिन्दवाड़ा/मोहगांव. यहां के दो मंदिरों से चोर गुरूवार को दिनदहाड़े दानपेटियों से राशि चुरा ले गए। मां भवानी मंदिर के पुजारी अनंत्या कामड़े ने बताया वे दोपहर 12 बजे मंदिर के पट बंद कर घर चले गए । शाम 5 बजे मंदिर लौटे तो देखा कि मंदिर की दान पेटी का ताला टूटा हुआ है। पुजारी ने मंदिर पदाधिकारियों को जानकारी दी। इसकी शिकायत मंदिर समिति द्वारा मोहगांव थाने में की गई। चोरों ने मां भवानी की प्रतिमा की तलवार से दान पेटी का ताला तोड़ा व उसमें रखी लगभग 20,000 की राशि चुरा ले गए। दूसरी घटना नगर के वार्ड 6 स्थित हनुमान मंदिर में हुई। शाम के समय पड़ोसी दिया बत्ती करने मंदिर पहुंची तो उन्होंने देखा मंदिर की दान पेटी का ताला टूटा हुआ था। उन्होंने मंदिर पदाधिकारी को सूचना दी । लोग मौके पर पहुंचे दानपेटी में रखी पूरी राशि व दूसरी पेटी में रखी आवश्यक सामग्री चोरी हो गई थी। मंदिर समिति द्वारा इसकी शिकायत नगर मोहगांव पुलिस को की गई। थाना प्रभारी खेलचन्द पटले ने बताया मामला दर्ज कर लिया है। जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा। गोवंश को मुक्त कराया: एनएच 47 पर ग्राम हिवरा सेनाडवार के पास पुलिस ने गोवंश से भरा कंटेनर पकड़ लिया। इसमें करीब ५० गोवंश था, जिसे मुक्त करा लिया गया। कार्रवाई बडचिचोली पुलिस ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं के सहयोग से की। कंटेनर में गोवंश को क्रूरतापूर्वक ठंूस ठंूस कर भरा हुआ था । बडचिचोली चौकी प्रभारी आशीष भिमटे ने गोवंश को टेमनी साहनी की गो शाला में भिजवाया है। कंटेनर नागपुर की ओर जा रहा था । कार्रवाई से पहले ही कंटेनर का चालक भाग गया।





