शीलादेही में चोरी की वारदात, नागलवाड़ी में जाग होने पर भागे चोर

उमरेठ थाना क्षेत्र के शीलादेही गांव में शनिवार रात चोर एक मकान से नकदी व जेवरात चुरा ले गए। जबकि नागलवाड़ी में जाग जाने पर चोरों को भागना पड़ा। जानकारी के अनुसार चोर शीलादेही में अरुण पिता टीकाराम बिंझारे के मकान से 30 हजार रुपए व जेवर ले गए।

Theft incident in Shiladehi, thieves fled after waking up in Nagalwadi