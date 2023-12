Election Effect: सत्ता विरोधी वोट देने पर सता रही तबादलों की चिंता

- सरकार के नए फैसलों और नीतियों पर नजर

- कर्मचारी वर्ग में बढ़ी सुगबुगाहट

- सीएम के शपथ के इंतजार में सरकारी दफ्तरों का कामकाज सामान्य

There is concern about transfers if anti-government votes are cast