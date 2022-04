धूप हो या बारिश बचने को शेड तक नहीं

तहसील मुख्यालय होने के बाद भी मोहखेड़ में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। हालात यह है कि यहां के बाजार चौक व बस स्टैंड में यात्री प्रतीक्षालय तक नहीं है। तपती गर्मी हो या भरी बरसात यात्रियों को धूप या फिर दुकानों के सामने छांव में शरण लेनी पड़ती हैं। लोगों का कहना है कि एक ओर सरकार ने गांवों में टीन शेड के प्रतीक्षालय बनवाए पर तहसील मुख्यालय को इस लायक नहीं समझा। जबकि यहां तहसील ,बीआरसी,कृषि विभाग,पुलिस थाना, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जनपद पंचायत, बैंक सहित अन्य कार्यालय हैं।

छिन्दवाड़ा/मोहखेड. तहसील मुख्यालय होने के बाद भी मोहखेड़ में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। हालात यह है कि यहां के बाजार चौक व बस स्टैंड में यात्री प्रतीक्षालय तक नहीं है। तपती गर्मी हो या भरी बरसात यात्रियों को धूप या फिर दुकानों के सामने छांव में शरण लेनी पड़ती हैं। कई बार दुकानदारों व ग्रामीणों ने बस स्टैंड पर यात्री प्रतीक्षालय और अन्य सुविधाओं को पूरा करने की मांग की पर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। लोगों का कहना है कि एक ओर सरकार ने गांवों में अस्थायी टीन शेड के यात्री प्रतीक्षालय बनवाए पर तहसील मुख्यालयों को इस लायक नहीं समझा। जबकि यहां तहसील ,बीआरसी,कृषि विभाग,पुलिस थाना, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जनपद पंचायत, बैंक सहित अन्य कार्यालय हैं। रोजाना बड़ी संख्या में आसपास के ग्रामीणों व छात्र-छात्राओं का आना जाना लगा रहता है। उल्लेखनीय है कि बाजार चौक बस स्टैंड से उमरानाला, छिंदवाड़ा, सावनेर नागपुर, मुलताई,बैतूल के लिए बसों का आवागमन होता है। यात्री प्रतीक्षालय नहीं होने से बस के इंतजार में ग्रामीणों व छात्र-छात्राओं को धूप और बारिश का सामना करना पडक़ा है। इधर कानून व्यवस्था बनाए रखने व अपराधों की रोकथाम के लिए थाना प्रभारी खेलचंद पटले व पुलिस स्टाफ ने पैदल गश्त की। बाजार में व्यवस्थाओं का जायजा लिया और व्यापारियों से चर्चा की। थाना प्रभारी खेलचंद पटले ने बताया व्यापारियों को ठगों से सावधान और सतर्क रहने को कहा गया । चौक- चौराहे पर असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि किसी पर शंका हो तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें।

There is no shade to escape the sun or rain