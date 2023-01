हर घर में होनी चाहिए राजा भोज की तस्वीर

पवार समाज संगठन मोहखेड़ की ओर से शनिवार को राजाभोज चौराहे सर्किट हाउस छिंदवाड़ा में पवार पंचांग का विमोचन किया गया। सभी ने राजा भोज प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वक्ताओं ने कहा राजा भोज का चित्र व पंचांग समाज के हर घर में होना चाहिए।

There should be a picture of Raja Bhoj in every house