स्लैब का हिस्सा गिरने से मचा हडक़म्प

छिन्दवाड़ा/ पांढुर्ना. सिविल अस्पताल के गायनिक वार्ड में अचानक खिडक़ी के ऊपर के स्लैब का हिस्सा गिरने से अफरा तफरी मच गई। मरीजों के परिजन सुरक्षित स्थान पर जा खड़े हुए। अस्पताल में दस साल पहले नए वार्डोंं का निर्माण किया गया था। घटिया काम की वजह से टाइल्स सहित प्लास्टर उखड़ गया। छतों से पानी टपकता है। आए दिन इस तरह की घटनाओं से मरीज व अस्पताल स्टॉफ परेशान है। रोगियों के परिजनों का कहना है कि अस्पताल भवन की सख्त मरम्मत की जरूरत है। खास कर वार्डों की छत औक दीवारों से प्लास्टर उखडऩा लगा है। रंग रोगन की जरूरत भी है। इधर ग्राम पंचायत डुंगरिया में सेंट्रल बैंक शाखा की लीज लाइन ठप होने के कारण उपभोक्ताओं को करीब चार घंटे परेशान होना पड़ा। मिली जानकारी के अनुसार पाइप लाइन बिछाने के लिए खुदाई करते वक्त बीएसएनल का केबल कट गया। बैंक की लीज लाइन बंद हो गई थी। एटीएम एवं लेन देन सब ठप हो गए। बीएसएनल कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद केबल को जोड़ा। इसके बाद एटीएम व अन्य सेवाएं शुरु हुई। जेल भेजा: खेत में आग लगाने के आरोपी को अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश अजयनील करोठिया ने दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अपर लोक अभियोजक अखिल सोनी ने बताया कि आरोपी मरकावाडा का सुरजू है। जिसने ने 26 जून 2016 को गांव के ही मुरारीलाल साहू, विस्तू राम, समनिया बाई, नौबत राम को नुकसान पहुंचाने के इरादे से इनके खेत में आग लगा दी। आग से भूसे, पेड़ पौधे, वायर, प्लास्टिक की नोजल पाइप जलकर राख हो गए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तारकर जांच प्रतिवेदन अदालत में पेश किया।

There was a stir due to the fall of part of the slab