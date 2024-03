जान जोखिम में डालकर बिजली व्यवस्था को रखते हैं दुरुस्त

बिजली व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए लाइनमैन २४ घंटे ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। सर्दी -गर्मी हो या बरसात ये अरने काम को पूरा करके ही दम लेते हैं। ड्यूटी के दौरान आई मुश्किल के बारे में लाइनमैन ने अपने अनुभव बताए।

They keep the power system in good condition by risking their lives.