कोयला खदान पर चोरों का धावा, खदेड़ा तो दूसरी बार में ले गए कीमती केबल

वेकोलि की भूमिगत शारदा कोयला खदान में रविवार रात करीब एक दर्जन नकाबपोश चोरों ने धावा बोल दिया। रात्रि 11 बजे चोर खदान परिसर में घुस गए व लोहा चुराने की कोशिश की । सुरक्षा गार्ड एवं जीएम ऑफिस की पेट्रोलिंग टीम की मदद से उन्हें खदेड़ दिया गया लेकिन चोर 3 बजे फिर आ गए व कीमती केबल चुरा ले गए।

Thieves raided the coal mine, chased away and took away the valuable cables in the second time