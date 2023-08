चोरों ने थैली काट कर उड़ाए एक लाख रुपए, पढ़ें पूरी खबर

Submitted by:

जुन्नारदेव के बंधा रोड स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पहुंचे ग्राहक की थैली से अज्ञात ने एक लाख रुपए चुरा लिए। इस मामले की शिकायत के बाद अब पुलिस जांच कर रही है।

Thieves stole one lakh rupees by cutting the bag