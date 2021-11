चोरों के हौंसले इतने बुलंद है कि वे उप स्वास्थ्य केंद्र में भी पहुंच गए। चोर मंगलवार रात दातलावादी उप स्वास्थ्य केंद्र का ताला तोड़ कर घुसे व अलमारी में रखी सीरिंज, दवाएं आदि सामान चुरा ले गए। बुधवार सुबह केंद्र में सामान पूरी तरह बिखरा हुआ था। मामले की सूचना पुलिस व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दी जा चुकी है ।

Thieves took syringes and medicines by breaking the lock of the health center