कोरोना से लडख़ड़ाए समाज को ऐसे मिल रहा सम्बल

छिन्दवाड़ा/उमरानाला.कोरोना की जानलेवा दो लहरों से लडख़ड़ाए समाज को धार्मिक आयोजनों से बड़ा सम्बल मिल रहा है। इन दिनों छिन्दवाड़ा जिले के गांव-कस्बों में धार्मिक आयोजनों की धूम मची है। कोरोना के घावों पर ये आयोजन मरहम का काम कर रहे हैं। उमरानाला में स्वामी इंद्रदेव महाराज के सानिध्य में भागवत कथा के तीसरे दिन बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति रही। स्वामी इंद्रदेव ने वेद, उपनिषद, पुराण, दर्शनों के दृष्टांतों के जरिए भागवत कथा की। उन्होंने मांसाहार, सिगरेट, शराब जैसे दुव्र्यसनों से लोगों को दूर रहने को कहा। आयोजक संतोष सोनी ने बताया सोमवार को कृष्ण जन्म उत्सव की कथा होगी। ग्राम पंचायत पारडी में 26 फरवरी से हनुमान मंदिर परिसर में अखंड हरिनाम सप्ताह एवं भागवत कथा के अंतिम दिन शिवदास रामराव अडाउ ने गोपाल काला कीर्तन व प्रवचन दिया। बड़ी संख्या में श्रद्वालु पहुंचे। दोपहर तीन बजे तक कीर्तन के बाद महाप्रसादी बांटकर कार्यकम का समापन किया गया।

सौंसर के श्री सिद्धेश्वर शिव मंदिर में शिवपुराण कथा के पांचवें दिन बारह ज्योतिर्लिंगों के उद्गम और उनके स्थानों के बारे में कथावाचक रेखा ताई कंटक ने विस्तार से बताया । समिति सदस्य रमेश भट्टड ने बताया सोमवार को कीर्तन काला मृणालिनी कंटक करेंगी। मंगलवार को भंडारे का आयोजन शिव मंदिर समिति के तत्वावधान में होगा। शिवपुराण कथा सुनने बडी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हंै। बड़चिचोली में शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में गायत्री प्रज्ञापीठ बड़चिचोली की ओर से मौन साधना शिविर आयोजित किया गया। पांढुर्ना के नारायण कालभूत विश्वेसर गांजरे, विनोद श्रीवास्तव ने साधकों को मौन साधना के बारे में विस्तार से बताया। ग्राम खैरी बडोसा में गायत्री शक्तिपीठ सौंसर के मार्गदर्शन में 31 घरों में यज्ञ का आयोजन किया गया। गृह -गृह यज्ञ अभियान के तहत रामकोना जोन प्रभारी श्रीबंदु गुरुजी एवम घोटी जोन के गणपतराव माथनकार के प्रयास से पहली बार गांव में गायत्री महायज्ञ हुआ।गायत्री परिवार ट्रस्ट के मुख्य प्रबंध ट्रस्टी किशोर किनकर ने बताया की हमारा लक्ष्य सौसर तहसील के 120 गांवों तक पहुंचना है।

