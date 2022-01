इस योजना से बदली किसानों जिंदगी, मिल रहा अच्छा लाभ

सिंचाई केे लिए पानी की समस्या का समाधान किसानों ने कृषि विभाग की बलराम तालाब योजना से किया है। योजना के अंतर्गत खेतों में तालाब निर्माण से सिंचाई की समस्या तो दूर हुई ही कुएं, नलकूप का जलस्तर भी बढ़ गया। इससे किसानों की जिंदगी में भी बदलाव आया है।

This scheme changed the lives of farmers,