अक्षर केन्द्रों पर पढऩे आने वालों का तिलक लगा कर स्वागत

छिन्दवाड़ा/परासिया. भारत साक्षर केंद्र के तहत पढऩा-लिखना अभियान में जनशिक्षा केंद्र कन्हरगांव के अंतर्गत 11 शालाओं में अक्षर केंद्रों का शुभारंभ किया गया। जन शिक्षक वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत परसोली के अंतर्गत दो अक्षर केंद्रों का शुभारंभ शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्हरगांव के उच्च माध्यमिक शिक्षक धनराज चौहान के द्वारा रिबन काटकर किया। इस दौरान संस्था के शिक्षक भूमेन्द्र शाह ठाकुर ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना एवं शिक्षिका मोहनी यदुवंशी ने निरीक्षरों को तिलक लगाकर स्वागत किया गया। इन अक्षर केंद्रों पर आठ निरीक्षर अध्ययन करेंगे जिसमें कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थी प्रोजेक्ट कार्य के रूप में उनको सहयोग प्रदान करेंगे। कार्यक्रम में अक्षर साथी अरविंद यदुवंशी एवं कैलाश यादव उपस्थित रहे। ज्ञापन : ग्राम पंचायत सरपंच संगठन जनपद पंचायत सौंसर ने गुरुवार को तहसीलदार मनोज चौरसिया को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा है कि पंचायत चुनाव निरस्त होने पर अब उन्हें पुन: सरपंचों के प्रधान पद पर नियुक्त किया जाए।

सरपंच संगठन के अध्यक्ष दिलीप तुलसीराम गुर्वे व सरपंच साथियों ने बताया कि गत 2 वर्षों से हम सभी सरपंच द्वारा 5 वर्ष पूर्ण होने पर कोरोना महामारी के कारण चुनाव ना कराकर सरकार ने ग्राम पंचायत प्रधान का पद देकर विकास कराने की जिम्मेदारी दी थी। यह जिम्मेदारी बखूबी निभाई पंचायत चुनाव स्थगित होने पर पुन: सरकार ने सभी सरपंचों को ग्राम प्रधान के पद प्रदान किए लेकिन जल्द ही उस आदेश को स्थगित कर दिया। जिसके चलते ग्राम के विधिवत कार्यों में रुकावट हो रही है। ग्रामों में विकास और निर्माण कार्य बंद पड़े हैं। साफ-सफाई ,नल -जल, लाइट व्यवस्था चरमरा चुकी है। ग्राम पंचायतों में समस्याए बढ़ती चली जा रही हंै। इस दौरान सरपंच संगठन के पदाधिकारी रामदास नखाते, प्रिया बागडे,किशोर सोनेकर, कौशल्या तुमड़ाम, रामभाऊ कवड़ेती, आशा धुर्वे, दिमाग मस्तकार,रविन्द्र चौरे, गोमा उइके, देवराव कवडेती आदी सरपंच मौजूद थे।

