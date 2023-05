आम तोडऩे पर तीन बच्चों को कमरे में बंद कर मारपीट

संजय निकुंज नर्सरी से आम तोडऩे पर ठेकेदार ने तीन बच्चों के साथ मारपीट की। बच्चे संजय निकुंज नर्सरी के समीप बकरी चरा रहे थे। वहीं लगे पेड़ से बच्चों ने आम तोड़ लिए । इससे गुस्साए ठेकेदार ने तीनों बच्चों को एक कमरे में बंद करके मारपीट की। लगभग 3 घंटे कमरे में बंद रखने के बाद शाम को तीनों बालकों को छोड़ा। इस बीच बच्चों की लगभग 10 बकरी लापता हो गई।

Three children were locked in a room and beaten up for plucking mangoes