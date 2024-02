चौरई में तीन क्लीनिक और एक लैब की सील

प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शनिवार को चौरई में तीन क्लीनिक व एक लैब को सील कर दिया। विकासखंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. नितिन ने बताया टीम ने साईं क्लीनिक, प्रतिभा पैथालॉजी लैब , परिहार क्लीनिक और हिवरखेडी मार्ग की एक अन्य क्लीनिक के अवैध संचालन पर तत्काल सील कर दिया है।

Three clinics and one lab sealed in Chaurai