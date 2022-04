मवेशी को बचाने के चक्कर में तीन घायल

नेशनल हाईवे 47 पर ग्राम सिवनी के पास मवेशी सामने आने से कार पलट गई। कार नागपुर की ओर जा रही थी। इसमें तीन लोग सवार थे। सिवनी के पास अचानक मवेशी सामने आने से तेज गति में ब्रेक लगाने से यह घटना हुई है। ब्रेक लगाते ही कार उछलकर डिवाइडर पर जा टकराई जिसके बाद पलट गई।

छिन्दवाड़ा/पांढुर्ना. नेशनल हाईवे 47 पर ग्राम सिवनी के पास मवेशी सामने आने से कार पलट गई। मिली जानकारी के अनुसार एमएच 31, इके 7712 नागपुर की ओर जा रही थी। इस कार में तीन लोग सवार थे। सिवनी के पास अचानक मवेशी सामने आने से तेज गति में ब्रेक लगाने से यह घटना हुई है। ब्रेक लगाते ही कार उछलकर डिवाइडर पर जा टकराई जिसके बाद पलट गई। तीनों घायलों को सिविल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद नागपुर रैफर किया गया है। इधर ग्राम नागलवाड़ी में बुधवार सुबह आवारों कुत्तों ने मवेशियों पर हमला कर दिया। एक बकरी की मौत हो गई ।एक बछड़ा व एक बकरी घायल हुई है। स्थानीय लोगों ने कुत्तों को भगाया। अर्जुन मर्रापे ने बताया आठ आवारों कुत्तों के झुण्ड ने एक बछड़े पर हमला कर दिया व उसे नौंच लिया। रंभाने की आवाज सुन कर लोग आए व कुत्तों को खदेड़ा। डॉक्टर को बुला बछड़े का उपचार कराया। इधर से भगाने के बाद आवारा कुत्तों ने नागलवाड़ी बस्ती के पीछे खेत में चर रही बकरियों पर हमला कर दिया। एक बकरी की मौत हो गई व दूसरी गंभीर रूप से घायल हुई है। अपहरण:सारसढोल ग्राम की 17 वर्षीय किशोरी को बहला फुसला कर अपहरण का मामला दर्ज किया गया है। नाबालिग के पिता ने सारस ढोल ग्राम के ही एक युवक के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने तलाश शुरु कर दी है। कोंडरा की रहने वाली रुकमणी के साथ उसके पति अनिल वर्मा ने मारपीट कर जान से मार देने की धमकी दी। महिला ने पति के खिलाफ अमरवाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

