तीन साल में भी नहीं बनी तीन किमी सडक़

छिन्दवाड़ा/रोहनाकलां. स्वीकृति के तीन वर्ष बाद भी पीडब्ल्यूडी बांडा बहू बायपास से रोहना कला तक सडक़ का निर्माण कार्य पूरा नहीं करा पाया है।सडक़ की स्वीकृति वर्ष 2019-20 में हो चुकी थी लेकिन आज तक निर्माण कार्य नहीं हो सका। सडक़ बांडा बहू बायपास से रोहना कला के मध्य बननी है। लंबाई 3 किलोमीटर है । इसका टेंडर क्रमांक 2019 है । आरोप है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी तीन वर्ष में पांच पुलिया बनाकर रास्ते में गड्ढे खोदकर काम बंद कर चली गई। अधबनी सडक़ से आवाजाही में बाधा हो रही है। स्कूल जाने वाले बच्चे गिर जाते हैं। किसानों को गाड़ी , ट्रैक्टर निकालने में दिक्कत होती है। सडक़ पर कीचड़ हो गया है। प्रशासन को इसके बारे में अवगत कराने पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है।ग्रामीण रितेश लाली, रामनाथ लाडे व सरपंच संजीव रावत सहित अन्य ग्रामीण ने बताया कि सडक़ का निर्माण जल्द पूरा नहीं कराया तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करेंगे । ठेकेदार मटेरियल को सडक़ पर ही छोड़ कर चला गया है। इससे आवाजाही में बाधा हो रही हैं। ग्रामीण ने प्रशासन से सडक़ निर्माण कराने की मांग की है। पनारा में पाइप बिछाने के लिए की जा रही खुदाई से बिजली का एक पोल तिरछा हो गया है। बारिश के कारण जमीन में नमी है और इसके गिरने की आशंका है। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने पोल को रस्सी से बांध कर सुरक्षित किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि जब बिजली के पोल खड़े किए गए थे तब गिट्टी मसाले का फाउंडेशन नहीं लगाया था। उन्होंने प्रशासन से पोल के गिरने से पहले समस्या के समाधान की मांग की है। साथ ही कहा है कि जल्द ध्यान नहीं दिया तो हादसा हो सकता है।

Three km road not built even in three years