हर्रई -अमरवाड़ा मार्ग पर 24 घंटे में तीन ट्रक पलटे , सात लोग घायल

छिन्दवाड़ा/अमरवाड़ा .नेशनल हाइवे 547 हर्रई अमरवाड़ा मार्ग के 10 किलोमीटर के दायरे में 24 घंटे में तीन ट्रक पलट गए। हादसों में 7 लोग घायल हो गए। पुलिस के अनुसार मंगलवार रात दूल्हा देव घाट पर छिंदवाड़ा से नरसिंहपुर मक्का लेकर जा रहा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। सामने से आ रहे बाइक सवार दो लोग ट्रक के नीचे दब गए दोनों को कड़ी मशक्कत के बाद हर्रई व अमरवाड़ा पुलिस की मदद ट्रक के नीचे से निकाला गया। दोनों को अस्पताल भेजा गया। दूसरी घटना बुधवार सुबह बागदेव घाट में हुई। नरसिंहपुर से पार्सल डाक लेकर जा रहा कंटेनर ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक व खलासी घायल हो गए। तीसरी घटना महुआखेड़ा की है । जहां कानपुर से मैदा लेकर नागपुर जा रहा ट्रक अनियंत्रित होकर पुलिया तोड़ते हुए नाले में जाकर पलट गया। हादसे में चालक परिचालक घायल हो गए। सभी सात घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है। उपचार में की मदद: सडक़ दुर्घटना में घायल पंढरी वार्ड निवासी 55 वर्षीय विनोद बोरेकर के उपचार के लिए वाहेगुरू फाउंडेशन ने 15 हजार रुपए की मदद की है। मोरडोंगरी के पास मोटरसाइकिल की टक्कर से विनोद के पैर में फ्रेक्चर हो गया था। उसे वरूड में भर्ती किया गया परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं होने पर फाउंडेशन ने 15 हजार रू की मदद की।झिरपा में यहां शराबियों का उत्पात बढ़ता जा रहा है। लोग परेशान है।टोकने पर झगडऩे पर उतारू हो जाते हैं। ये लोग शराब पीकर खाली बोतलों को खंचारी स्थित प्राथमिक स्कूल के पास फेंक देते हैं। कई बार आपस में गाली गलौच करते हुए लड़ते हैं।

Three trucks overturned in 24 hours on Harrai-Amarwada road, seven people injured