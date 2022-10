मार्ग पर पुल होता तो नहीं होता हादसा, नदी में बहे तीन युवकों की तीन की मौत

उमरानाला-हिवरा वासुदेव मार्ग पर नदी के रपटे को पार करते समय ट्रैक्टर ट्रॉली बह जाने से तीन लोगों की मौत से लोगों में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है।

छिंदवाड़ा/हिवरावासुदेव . उमरानाला-हिवरा वासुदेव मार्ग पर नदी के रपटे को पार करते समय ट्रैक्टर ट्रॉली बह जाने से तीन लोगों की मौत से लोगों में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है। एक बार फिर से यहां पुल निर्माण की मांग उठी है। लोगों ने कहा है कि यदि जल्द ही पुल की मंजूरी नहीं मिली तो आंदोलन किया जाएगा। लोगों ने बताया कि इससे पहले भी रपटे पर कई मोटर साइकिल सवार बह गए। स्कूली बच्चों को रपटा पार करना किसी चुनौती से कम नहीं है। शनिवार को हिवरा वासुदेव एवं गोरखपुर के लोगों ने वासीयों द्वारा तहसील कार्यालय मोहखेड़ पहुंचकर मुख्य मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा । लोगों ने यहां बड़ा पुल बनाने एवं रैलिंग लगाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि शासन-प्रशासन ने जल्द पुल का काम शुरु नहीं कराया तो चक्का जाम आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने वालों में सामाजिक कार्यकर्ता महमूद खान, अनवार खान, राजू वाडीवा, मोहखेड़ भाजपा मंडल अध्यक्ष सदन साहू, फैय्याज खान, सेवाराम पठाड़े, अनिरुद्ध टेकले, निर्मल सिंग, संजय नागरे, रामधन नागरे सरपंच, देवेंद्र सिसोदियास राजू सहारेस अशोक नागरे, श्रीराम साहू, अर्जुन नागरे सहित ग्रामीण मौजूद थे।

Three youths died in the river