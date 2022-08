आल्हा-उदल,पृथ्वीराज चौहान और चंद्रावली की झांकी देख हुए रोमांचित

सिंगोड़ी में ऐतिहासिक भुजलिया उत्सव में लोग उमड़ पड़े। इस मौके पर चल समारोह में वीर आल्हा, वीर उदल की सेना भी साथ थी। आल्हा रथ पर और उदल की सेना घोड़े पर सवार थी। रथ पर राजकुमारी चंद्रावली और पृथ्वीराज चौहान को देख लोग रोमाचिंत हो उठे। मां राजराजेश्वरी दुर्गा मंदिर और जीवित समाधि स्थल प्रांगण कबीरवाड़ा चौक में पूजा अर्चना कर दोपहर तीन बजे चल समारोह प्रारंभ किया गया। सिंगोड़ी की अंजुमन कमेटी द्वारा बस स्टैंड प्रांगण पुलिस चौकी के पास सार्वजनिक भुजलिया उत्सव समिति का इत्र लगाकर स्वागत किया।

छिन्दवाड़ा/सिंगोड़ी. सिंगोड़ी में ऐतिहासिक भुजलिया उत्सव में लोग उमड़ पड़े। इस मौके पर चल समारोह में वीर आल्हा, वीर उदल की सेना भी साथ थी। आल्हा रथ पर और उदल की सेना घोड़े पर सवार थी। रथ पर राजकुमारी चंद्रावली और पृथ्वीराज चौहान को देख लोग रोमाचिंत हो उठे। मां राजराजेश्वरी दुर्गा मंदिर और जीवित समाधि स्थल प्रांगण कबीरवाड़ा चौक में पूजा अर्चना कर दोपहर तीन बजे चल समारोह का प्रारंभ किया गया। जो नगर विभिन्न मार्गों से होते हुए कार्यक्रम स्थल कबीरवाड़ा चौक पहुंचा। इस दौरान चल समारोह में अखाड़े और बजरंग व्यायाम शाला के करतबों के प्रदर्शन देखने को मिला।सिंगोड़ी की अंजुमन कमेटी द्वारा बस स्टैंड प्रांगण पुलिस चौकी के पास सार्वजनिक भुजलिया उत्सव समिति का इत्र लगाकर स्वागत किया। इस अवसर पर सदर मोईनुद्दीन मिस्कीनी, वहीद मिस्किनी, इलमन कलाम ने भाईचारे का परिचय दिया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक चौधरी चंद्रभान सिंह, विधायक कमलेश शाह, महापौर विक्रम अहके, उत्तम सिंह ठाकुर, नगर निगम अध्यक्ष सोनू मागो, टीकाराम चंद्रवंशी, प्रबल सक्सेना, दीपक नेमा सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। शैला नृत्य मंडलों और प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण किया गया। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने पुख्ता इंतजाम कर रखा था। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भुजलिया उत्सव समिति के अध्यक्ष योगेश यादव, सोनू सरसवार, पवन राव सोनी, सरपंच कपिल ठाकुर, सहित नागरिकों का सहयोग रहा। इकलेहरा भुजलिया मेला शनिवार को हर्षोल्लास से मनाया गया। मंडला मंडली में नदी किनारे दोनों ग्राम की महिलाओं ने लकड़ी की तलवार लेकर वाक युद्ध किया। भाजीपानी व इकलहरा की महिलाओं ने गीत गाते हुए कजलिया का विसर्जन भुजलिया नाले में किया। इसके बाद भुजलिया भेंट कर लोग एक दूसरे के गले मिले। अतिथियों का पुष्पमाला से स्वागत किया गया। सरपंच इकलेहरा साधना दास, भाजीपानी सरपंच जयंवती कुमरे, भमोड़ी सरपंच विपिन श्रीवास्तव उपस्थित थे। कोविड महामारी के बाद लगे मेले में बडी संख्या में लोग शामिल हुए। दंगल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले पहलवानों को विधायक सोहन वाल्मीकि, पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया एवं अतिथियों ने पुरस्कृत किया।

Thrilled to see the tableau of Alha-Udal, Prithviraj Chauhan and Chandravali