जब तक सभी गांव वाले बिल जमा नहीं कराते, गुल रहेगी बिजली

तामिया की ग्राम पंचायत हर्राकछार पातालकोट के ग्राम जड़ मादल, बातरा छोटीपुरढाना के गांवों में आठ दिन से अंधेरा छाया हुआ है। ग्रामीणों ने लाइनमैन से इसकी शिकायत करते हुए बिजली शुरू करने बात कही है। बिजली कर्मचारी का कहना है कि गांव के सभी उपभोक्ताओं के बिल जमा नहीं होंगे तब तक बिजली शुरू नहीं की जाएगी।

Till all the villagers do not deposit the bills, there will be no electricity