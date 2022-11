कब तक करेंगे चार हजार में 24 घंटे की चाकरी

कोटवारों ने कहा है कि सरकार २४ घंटे की चाकरी के लिए मात्र 4000 रुपए वेतन दे रही है। इससे महंगाई के दौर में गृहस्थी नहीं चल सकती। इसलिए वेतन में वृद्धि की जाए । लंबे समय से नियमितीकरण का इंतजार कर रहे हैं। मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। आगामी एक दिसंबर को भोपाल में अनशन करेंगे।

Till when will you do 24 hour service for Rs 4000