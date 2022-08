राष्ट्रीय भावनाओं के उभार का समय,भाजपा को मिलेगा बहुमत - गिरिराज

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि वे संगठनात्मक गतिविधियों की जानकारी लेने छिंदवाड़ा आए हैं। मंत्री ने कहा यह समय राष्ट्रीय भावनाओं के उभार का है। भाजपा कार्यकर्ता 365 दिन जनता से जुड़े रहेंगे। भाजपा का कार्यकर्ता सीजनल नहीं है। केंद्रीय मंत्री गुरूवार को जामसावली हनुमान मंदिर पहुंचे व पूजा अर्चना की। बाद में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आगामी चुनावों में छिंदवाड़ा ही नहीं पूरे देश में भाजपा अच्छे बहुमत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सत्तारूढ़ होगी।

छिन्दवाड़ा/सौंसर. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि वे संगठनात्मक गतिविधियों की जानकारी लेने छिंदवाड़ा आए हैं। मंत्री ने कहा यह समय राष्ट्रीय भावनाओं के उभार का है। भाजपा कार्यकर्ता 365 दिन जनता से जुड़े रहेंगे। भाजपा का कार्यकर्ता सीजनल नहीं है। केंद्रीय मंत्री गुरूवार को जामसावली हनुमान मंदिर पहुंचे व पूजा अर्चना की। बाद में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आगामी चुनावों में छिंदवाड़ा ही नहीं पूरे देश में भाजपा अच्छे बहुमत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सत्तारूढ़ होगी। भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती बल्कि सबका साथ सबका विकास के नीति को लेकर कार्य करती हैं। उन्होंने कहा यह समय राष्ट्रीय भावनाओं के उभार का है। भाजपा कार्यकर्ता 365 दिन जनता से जुड़े रहेंग। भाजपा का कार्यकर्ता सीजनल नहीं है। उनके साथ प्रभारी मंत्री कमल पटेल, पूर्व मंत्री नानाभाऊ मोहोड़, शेषराव यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष बंटी साहू, संतोष जैन, जिला संगठन प्रभारी संतोष पारीख, दौलत सिंह ठाकुर व अन्य नेता थे। केन्द्रीय मंत्री का जाम सांवली मंदिर के प्रशासनिक प्रभारी धीरज चौधरी एवं अन्य पदाधिकारियों ने स्वागत किया। श्री मूर्ति ,स्मृतिचिन्ह, शाल श्रीफल भेंट कर सत्कार किया गया।केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का सौंसर में शिवाजी महाराज चौक में भाजपा जिला उपाध्यक्ष राहुल मोहोड की मौजूदगी में आतिशबाजी कर पुष्प मालाओं से स्वागत किया गया। मंत्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।केन्द्रीय मंत्री के दौरे के वक्त पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी साथ थे। इधर राजस्थान के जालोर जिले के सुराणा गांव में मासूम छात्र की पिटाई के बाद हुई मौत पर दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। भारतीय बौद्ध महासभा, रमाबाई आम्बेडकर महिला मंडल, डॉ आम्बेडकर नवयुवक मंडल, समता सैनिक दल के सदस्यों ने सौंसप तहसील पहुंच कर प्रशासन को ज्ञापन दिया। वहीं ग्राम पंचायत सुरला की सरपंच ,उपसरपंच एवं पंचों ने आंगनबाड़ी केन्द्र,प्राथमिक शाला ,माध्यमिक शाला एवं ज्ञान भारती स्कूलों का निरीक्षण किया गया। आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 2 बंद पाया गया। वार्ड वासियों के अनुसार प्रतिमाह 15 से 20 दिन बंद रहना बताया गया । शेष सभी संस्थाएं संचालित पाई गई ।

Time for the rise of national sentiments, BJP will get majority - Giriraj