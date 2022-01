सीसीए क्लब और यूनिक एकेडमी में होगा खिताबी मुकाबला

पेंचव्हेली ग्राउंड में लेदर बाल क्रिकेट प्रतियोगिता में शनिवार को टाइम प्लास्टिक बडक़ुही विरुद्ध सीसीए क्लब छिंदवाड़ा के मध्य सेमीफाइनल मैच खेला गया। सीसीए ने 105 रन से जीतकर फाइनल में अपनी जगह बनाई। मेन आफ द मैच वन्दित जोशी ने शानदार 47 रन बनाए और 3 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट लिए। दूसरा सेमीफाइनल यूनिक क्रिकेट एकेडमी परासिया विरुद्ध समर्थ क्रिकेट क्लब छिंदवाड़ा के मध्य खेला गया। समर्थ क्लब ने फाइनल में अपनी जगह बनाई।

छिंदवाड़ा/परासिया. पेंचव्हेली ग्राउंड में लेदर बाल क्रिकेट प्रतियोगिता में शनिवार को टाइम प्लास्टिक बडक़ुही विरुद्ध सीसीए क्लब छिंदवाड़ा के मध्य सेमीफाइनल मैच खेला गया। सीसीए ने टॉस जीतकर निर्धारित 20 ओवर में 182 रन 6 विकेट के नुकसान पर बनाए। शांतनु राजपूत ने 29 गेंदों पर धुंआधार 50 रन बनाए। वन्दित जोशी ने 26 गेंदों पर 47 रन बनाकर योगदान दिया। जवाब में टाइम प्लास्टिक बडक़ुही 15.3 ओवर में मात्र 77 रन पर आउट हो गई। मैच को सीसीए क्लब ने 105 रन से जीतकर फाइनल में अपनी जगह बनाई। मेन आफ द मैच वन्दित जोशी बने । जोशी ने शानदार 47 रन बनाए और 3 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट लिए। दूसरा सेमीफ ाइनल यूनिक क्रिकेट एकेडमी परासिया विरुद्ध समर्थ क्रिकेट क्लब, छिंदवाड़ा के मध्य खेला गया। समर्थ क्रिकेट क्लब ने टॉस जीतकर 19.4 ओवर में 127 रन बनाए। दीपेश अग्रवाल ने 4 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट झटके। जवाब में यूनिक क्रिकेट एकेडमी परासिया ने 15.4 ओवर में 2 विकेट खोकर 130 रन बनाए और फाइनल में अपनी जगह बनाई। मोहित राम ने 38 बॉल में 66 रन 6 चौके और 4 सिक्स की मदद से बनाए। संदीप सिंह ने 39 गेंदों में नाबाद 43 रन बनाए। रविवार को फाइनल मैच यूनिक क्रिकेट एकेडमी विरुद्ध सीसीए क्लब छिंदवाड़ा के मध्य खेला जाएगा। गठन: हम फाउन्डेशन भारत की जिला कार्यकारिणी की बैठक शनिवार को छिंदवाड़ा के देव इंटरनेशनल में संपन्न हुई । बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष निशिकांत चौधरी की उपस्थिति में प्रदेश पदाधिकारियों एवं छिंदवाड़ा जिले की कार्यकारिणी घोषणा की गई। सत्यम सिंह ठाकुर को प्रदेश संगठन मंत्री , मुकुल सोनी को जिला अध्यक्ष बनाया गया। जुन्नारदेव के संजय जैन पुन: जिला महामंत्री बनाए गए। इसी तरह खेमराज तितरे को प्रदेश समन्वयक, पारुल पांडे को प्रदेश वित्त महामंत्री,अंजना त्रिपाठी को प्रांतीय महिला समभागिता प्रमुख, रिंकू मिगलानी व एमएम पुरी को जिला संरक्षक बनाया गया।

Title match will be held in CCA Club and Unique Academy