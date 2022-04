बेदखल करने से पहले पुनर्वास किया जाए

परासिया में रेलवे विभाग की जमीन पर काबिज लोगों ने कहा है कि हमें हटाने से पहले प्रशासन पुनर्वास की व्यवस्था करें। अगर रेलवे को अपनी जमीन के उपयोग की जरूरत है तो हटाए, वरना हमें रहने दिया जाए। परासिया में सेक्शन इंजीनियर ने रेलवे की जमीन पर बनाए गए आवास को सात दिनों के भीतर हटाने के लिए नोटिस जारी किया है। प्रभावित परिवार की महिलाओं का कहना था कि यदि रेलवे को जमीन की आवश्यकता हो तभी उन्हें हटाया जाए और हटाने के पूर्व उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए।

छिन्दवाड़ा/परासिया. परासिया में रेलवे विभाग की जमीन पर काबिज लोगों ने कहा है कि हमें हटाने से पहले प्रशासन पुनर्वास की व्यवस्था करें। अगर रेलवे को अपनी जमीन के उपयोग की जरूरत है तो हटाए, वरना हमें रहने दिया जाए। परासिया में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिये सेक्शन इंजीनियर द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं। सोमवार को नगर के वार्ड तीन में रेलवे की भूमि पर बनाए गए आवास को सात दिनों के भीतर हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया है। प्रभावित परिवार की महिलाओं का कहना था कि यदि रेलवे को जमीन की आवश्यकता हो तभी उन्हें हटाया जाए और हटाने के पूर्व उनके पुर्नवास की व्यवस्था की जाए। अनुविभागीय राजस्व अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। इधर पांढुर्ना के संतोषी माता वार्ड के फुकट मोहल्ले के अंतिम छोर पर रहने वाले परिवार अलग ही समस्या से जूझ रहे हैं। उनके मकान के सामने सडक़ पर नाली का गंदा पानी रुक रहा है। जिससे मच्छरों की समस्या हो गई है। यहां रहने वाले चन्द्रबाई फरकाड़े सरस्वती बाई सलामे, पारो परतेती, वैशाली बोकडे, उर्मिला उईके, कमलबाई मर्सकोल्हे व अन्य परिवारों ने बताया कि ऊपर की ओर बने मकानों का पानी हमारे घरों के सामने ठहर जाता है। जिससे बीमारी फैलने का डर है। 15 दिनों पहले नगर पालिका को अवगत कराया पर आज तक समाधान नहीं किया गया है। जहां पानी रूका हुआ है वहां मुख्य सडक़ है। इस सडक़ से रोजाना छात्र-छात्राएं और किसानों का आना जाना लगा रहता है। सभी को गंदे पानी को लांघकर जाना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि पानी निकासी के लिए नाली बनाई गई है। पानी अंत में आकर रोड पर ठहर जा रहा है।

to be rehabilitated before evicting