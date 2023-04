कलेक्टर को बताया, सर्वर की रफ्तार धीमी

Submitted by:

कलेक्टर शीतला पटले शनिवार को लिंगा पंचायत पहुंची। उन्होंने पंचायत स्तर पर किए जा रहे लाड़ली बहना योजना के पंजीयन कार्य की समीक्षा की। वहां मौजूद महिलाओं ने केवायसी, आधार अपडेट और ओटीपी नहीं आने की समस्या बताई। इसका कारण सर्वर की समस्या होना है। सर्वर ठीक से काम नहीं कर रहा।

speed of the server is slow