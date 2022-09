मुआवजा ले लिया पर कब्जा छोडऩे को तैयार नहीं

वेस्टर्न कोल लिमिटेड(वेकोलि) ने २६ साल पहले जमीन का मुआवजा दे दिया पर 40 परिवार आज भी जमीन पर काबिज है। वेकोलि अह यहां कोयला खनन की तैयारी में है पर ये परिवार हटने को तैयार नहीं है। इनका कहना है कि मुआवजा कम था । उन्होने जमीन व मकान देने की मांग की है।

छिन्दवाड़ा/परासिया. वेस्टर्न कोल लिमिटेड(वेकोलि) ने २६ साल पहले जमीन का मुआवजा दे दिया पर 40 परिवार आज भी जमीन पर काबिज है। वेकोलि अह यहां कोयला खनन की तैयारी में है पर ये परिवार हटने को तैयार नहीं है। इनका कहना है कि मुआवजा कम था । उन्होने जमीन व मकान देने की मांग की है। वेकोलि ने एक बार फिर पेंच की ओपनकास्ट खदान उरधन में कोयला खनन के लिए ग्रामीणों को कब्जा हटाने के नोटिस जारी किए गए हैं। कार्मिक प्रबंधक द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि उरधन परियोजना, नेहरिया उपक्षेत्र, पेंच क्षेत्र एवं वेकोलि के लिए केन्द्र सरकार के कोयला धारक क्षेत्र अर्जन व विकास अधिनियम 1957 के तहत अधिसूचना जारी कर भूमि का अधिग्रहण किया गया था। वर्ष 1996 में दिया जा चुका है मुआवजा: भूमि का खसरा अनुसार उरधन के अंतर्गत उक्त भूमि एवं उस पर बने हुए मकान कुएं आदि परिसम्पत्तियों के एवज में मुआवजा राशि का भुगतान वर्ष 1996 में सभी को किया जा चुका है। न्यायिक रूप से उक्त परिसम्पत्ति वर्तमान में वेकोलि के अधीन आती है । इसलिए अति शीघ्र भूमि मकान आदि को खाली कर वेकोलि को हस्तांतरित करें। बताया जाता है कि लगभग चालीस से अधिक लोगों को नोटिस दिए गए हैं। प्रबंधन का कहना है कि इसके पहले भी कब्जा हटाने का नोटिस दिया गया , लेकिन ग्रामीणों ने जगह खाली नही की है । इससे परियोजना का कार्य प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि मुआवजा कम मिला था और उनको विस्थापित करने के पहले पुनर्वास की योजना बनाकर उन्हें मकान व जमीन उपलब्ध कराई जाए।

Took compensation but not ready to give up possession