गेज परिवर्तन के बाद भी नहीं मिल रही ट्रेन सुविधा

छिन्दवाड़ा/ सौसर. छिन्दवाड़ा-नागपुर गेज परिवर्तन के बाद सोचा था कि ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी कम से कम मीटरगेज के समय की तरह ही छिन्दवाड़ा से सुबह नागपुर के लिए ट्रेन मिलेगी पर उल्टा हो रहा है। संतरांचल के लोग कहने लगे हैं कि कम से कम मीटरगेज के समय की ही सुविधाएं शुरु हो जाएं तो राहत मिले। छिंदवाड़ा से इतवारी तक ट्रेन शुरु करने की अनुमति रेलवे बोर्ड से 14 फरवरी को जारी हुई थी । इसके बाद भी आज तक ट्रेन शुरु नहीं होने से संतराचल के यात्रियों को आवागमन में परेशानी हो रही है। लोगों ने बताया कि सौसर से नागपुर बस का किराया 120 रुपए तो छिंदवाड़ा का सौ रुपए हैं। जबकि रेलवे सस्ता और सुरक्षित साधन है । शेड्यूल के अनुसार सौंसर से सुबह 9 से 10 बजे के बीच नागपुर जाने के लिए ट्रेन आती है तो व्यवसाय इलाज व अन्य कामों से जाने वालों को राहत मिलेगी। वर्तमान में संचालित इतवारी- छिंदवाड़ा यात्री गाड़ी का समय सारणी के अनुसार खास लाभ नहीं मिल रहा है । नागरिकों ने कहा है कि नैरोगेज के समय नगर से नागपुर के लिए सुबह 5.30 बजे, 8.30 बजे,11 बजे,दोपहर 3 बजे, रात्रि 8 बजे तथा मध्य रात्रि 2 बजे के टाइमिंग थे । यही यात्री गाडिय़ां नागपुर से वापसी के लिए भी सुविधाजनक साबित हो रही थी । यदि जबलपुर अमरावती सुपरफास्ट को नैनपुर छिंदवाड़ा सौसर के रास्ते नागपुर अमरावती चलाया जाए तो समय के साथ किराए में भी यात्रियों को लाभ होगा। क्षेत्र के यात्रियों को इलाहाबाद पटना साहिब आदि जगह यात्रा करना कम किराए पर कम समय मे सहूलियत होगी

