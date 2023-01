ट्रेनें हो रहीं लेट, यात्रियों को करना पड़ रहा वेट

सर्दी और कोहरे की वजह से छत्तीसगढ़, दिल्ली और चेन्नई रूट की ट्रेनें दस से लेकर 21 घंटे तक देरी से चल रही हैं। इससे आरक्षण करने वाले यात्रियों को सफर के लिए ट्रेन का लंबा इंतजार करना मजबूरी बन चुका है।

Trains are getting late, passengers have to wait