आदिवासियों ने लिया संकल्प, रीति-रिवाजों का करेंगे पालन

राजा जाटव शाह की जन्म स्थली राजाखो ढाना में शुक्रवार रात गोंडवाना प्रांतीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान धार्मिक, सामाजिक विषयों पर वक्ताओं ने विचार रखे। विधायक निलेश उइके, महापौर विक्रम अहाके ने कहा समाज की संस्कृति व रीति रिवाजों को बनाए रखना है।

Tribal people took a pledge to follow the customs and traditions