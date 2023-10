लोनीबर्रा में बनेगा आदिवासी समाज भवन

Submitted by:

पूर्व विधायक पं रमेश दुबे ने बुधवार को दो करोड़ की लागत के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। । लोहारा में 46 लाख से नल जल योजना, पटिया टोला में पेयजल परियोजना, लोनीबर्रा में आदिवासी समाज भवन, पचगांव में 5 लाख व बांसखेड़ा में 35 लाख के विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन किया।

Tribal society building will be built in Lonibarra