जुल्म के खिलाफ आदिवासियों ने निकाली रैली

सर्व आदिवासी समाज ने सोमवार को सिद्धेश्वरी मंदिर से रैली निकाली । इसमें महिलाएं भी शामिल हुई। मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार और सीधी सहित देश एवं प्रदेश में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार का विरोध किया व दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की।

Tribals take out rally against oppression