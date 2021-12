पिपला में कैंडल मार्च निकाल कर दी शहीदों को श्रद्धांजलि

हेलिकॉप्टर हादसे में शहीद हुए सीडीएस बिपिन रावत और सैन्यकर्मियों को पिपला नगर में श्रद्धांजलि दी गई। बस स्टैंड से लेकर बड़ चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया। वीर शहीदों को 2 मिनट का मौन रखते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

छिन्दवाड़ा/पिपला . हेलिकॉप्टर हादसे में शहीद हुए सीडीएस बिपिन रावत और सैन्यकर्मियों को पिपला नगर में श्रद्धांजलि दी गई। बस स्टैंड से लेकर बड़ चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष नरेंद्र सिंह परमार, मधुकर गायकवाड, तेजराव गायकवाड, प्रवीण माहेश्वरी, रामराव कडू, ओमप्रकाश माहेश्वरी, प्रदीप केने, उदयसिंह ठाकुर एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। वीर शहीदों को 2 मिनट का मौन रखते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रशिक्षण: किसानों को जलवायु आधारित खेती के गुर बताने के लिए जिला पंचायत के सभागार कक्ष में मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम आईटीसी मिशन सुनहरा कल परियोजना व कृषि विभाग के सहयोग से आईडीवाईडब्ल्यूसी प्रयास संस्था की ओर से आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि जितेंद्र सिंह उप संचालक कृषि किसान कल्याण एवं धीरज ठाकुर ने उद्घाटन किया। सहयोग तिवारी, सादिक आगवान ने प्रोजेक्टर के माध्यम से परियोजना की गतिविधियों की जानकारी दी। रबी सीजन की मुख्य फसल गेंहू व चना के मॉड्यूल पर खेत की तैयारी , फसल कटाई एवं भंडारण सहित अन्य जानकारी विषय विशेषज्ञों ने दी। प्रशिक्षण किट दी गई। संचालन व आभार प्रदर्शन महेंद्र सिंह ठाकुर ने किया । बैठक: भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल अमरवाड़ा की बैठक पार्टी कार्यालय में छिंदवाड़ा से आए भाजपा नेता कनीराम रघुवंशी, उत्तम सिंह ठाकुर ,देवेंद्र जैन बालकृष्ण साहू , नवीन जैन , पप्पू साहू महामंत्री की मौजूदगी में हुई। कन्हैयाराम रघुवंशी ने हर घर दस्तक अभियान , विस्तारक योजना की प्रगति बताई। साथ ही आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। पार्षद प्रकाश ठाकुर को किसान मोर्चा का मंडल अध्यक्ष बनने पर स्वागत -सत्कार किया।

Tributes paid to martyrs by taking out candle march in Pipla