कटौती से परेशान किसानों ने किया विद्युत कार्यालय का घेराव

मोहगांव इलाके में लगातार बिजली कटौती से परेशान किसानों ने सोमवार को सुबह 11 बजे बिजली कार्यालय का घेराव व प्रदर्शन किया। किसानों कहना था कि बिजली के बिना फसलों का सिंचाई नहीं कर पा रहे। प्रदर्शन की खबर मिलते ही थाना प्रभारी चंद्रमोहन मौके पर पहुंचे। मुख्य अभियंता अखिलेश श्रीवास्तव व चतुर्भुज पटले को खबर की गई। उन्होंने किसानों की समस्याओं पर बातचीत की। श्रीवास्तव ने तीन दिन में समाधान का आश्वासन दिया। वोल्टेज की समस्या, ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन डिवाइस और अर्थिंग समस्या को भी दूर किया जाएगा।

Troubled by the cuts, the farmers gheraoed the power office