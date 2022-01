घर के सामने से चोरी हो गई दो कार

पांढुर्ना शहर से शुक्रवार रात कोहरे का फायदा उठाकर चोर घर के सामने से दो कार चुरा ले गए। सुबह घर के सामने वाहन नहीं दिखे तो हडक़ंप मच गया। पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। फॉरेस्ट ऑफिस के पीछे रहने वाले योगेश केकतपुरे और एमपीइबी कॉलोनी के पास रहने वाले अरूण बालपांडे की कार चोरी हो गई। एक और कार चोरी होने की बात भी कही जा रही है। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हैं।

छिन्दवाड़ा/पांढुर्ना. शहर से शुक्रवार रात कोहरे का फायदा उठाकर चोर घर के सामने से दो कार चुरा ले गए। सुबह घर के सामने वाहन नहीं दिखे तो हडक़ंप मच गया। पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। फॉरेस्ट ऑफिस के पीछे रहने वाले योगेश केकतपुरे और एमपीइबी कॉलोनी के पास रहने वाले अरूण बालपांडे की कार चोरी हो गई। एक और कार चोरी होने की बात भी कही जा रही है। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हैं। घायल: अमरवाड़ा - हर्रई मार्ग पर हुए सडक़ हादसे में पति - पत्नी घायल हो गए। दोनों को 100 डायल वाहन ने लाकर अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जाता है कि सिहोरा मटका निवासी कुबेर सिंह पिता लखन चंद्रवंशी अपनी पत्नी अतरवाई के साथ बाइक पर सिहोरा आ रहे थे। हाइवे 547 पर हर्रई एवं अमरवाड़ा के बीच उनकी बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। दोनों पति-पत्नी वाहन से गिर जाने से घायल हो गए । पत्नी के सिर में गंभीर चोट आई है। सूचना मिलने पर 100 डायल ने पति-पत्नी को सिविल अस्पताल अमरवाड़ा लाकर भर्ती कराया। यहां वार्ड 13 के पूनम पिता राकेश ताराम के साथ वार्ड के निवासी आनंद ने मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। सहायक उपनिरीक्षक मेर सिंह परते ने मामला पंजीबद्ध कर कार्रवाई में लिया। यहां ग्राम कोलहिया के रहने वाले योगेश बरखड़े पिता मंगल बरखड़े की सिकंदराबाद में बिल्डिंग से गिरने से मृत्यु हो गई। कुछ ही महीने पहले योगेश सिकंदराबाद मजदूरी करने गया था। वहां काम करने के दौरान गिरने से उसकी मौत हो गई।





two cars stolen from in front of the house