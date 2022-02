दो दबंगों ने रुकवाया पाइप लाइन विस्तार का काम

ग्राम पंचायत सकरवाड़ा के ग्रामीणों ने मंगलवार को तहसील कार्यालय में खाली गुंडी ले जाकर पानी की गुहार लगाई। बताया गांव के ही दो व्यक्ति पाइपलाइन नहीं डालने दे रहे। इस वजह से गांव के 30 परिवारों तक पानी नहीं मिल पाएगा। इनका कहना है कि वे अपनी जमीन पर पाइप लाइन डालने नहीं देंगे जबकि पाइप शासकीय सीसी रोड पर डाली जा रही है। इनके घर रोड के दोनों साइड बने हुए हैं ।

छिन्दवाड़ा/अमरवाड़ा. ग्राम पंचायत सकरवाड़ा में दो दबंग पाइपलाइन नहीं डालने दे रहे । सकरवाड़ाके ग्रामीणों ने मंगलवार को तहसील कार्यालय में खाली गुंडी ले जाकर पानी की गुहार लगाई। ग्रामीणों ने बताया कि हमारे गांव में नल -जल योजना का नई पाइप लाइन का विस्तार चल रहा है लेकिन लगभग 200 मीटर की पाइप लाइन का कार्य शेष बचा है गांव के ही दो व्यक्ति पाइपलाइन नहीं डालने दे रहे। इस वजह से गांव के 30 परिवारों तक पानी नहीं मिल पाएगा। इनका कहना है कि वे अपनी जमीन पर पाइप लाइन डालने नहीं देंगे जबकि पाइप शासकीय सीसी रोड पर डाली जा रही है। इनके घर रोड के दोनों साइड बने हुए हैं ।ग्रामीणों ने बताया दोनों लोगों ने सरकारी रोड पर अपने घरों की दीवार उठा ली है। छज्जा रोड के बाहर तक है। सडक़ से निकलने वाले ट्रैक्टर छज्जा से टकराते हैं तो दोनों के परिवार झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। ग्रामीणों ने तहसीलदार वीर बहादुर शाह को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। अभी ग्रामीणों को पानी के लिए प्रतिदिन 2 किमी का सफर तय करना पड़ता है। इस दौरान हरि सिंह, सतीश, शिव राम, सीता राम, संतराम, अनिल सहित महिलाएं मौजूद रही। मांग: ब्लाक कांग्रेस कार्य अध्यक्ष कमल राय ने सांसद नकुलनाथ को पत्र लिखकर ग्राम अंबाडा वार्ड दस के मोक्षधाम में सभागृह निर्माण कराने की मांग की है। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों ने यहां समतलीकरण एवं सौदर्यीकरण किया है। विद्युत व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने सांसद निधि से पांच लाख रूपए स्वीकृत करने का आग्रह किया गया है।

Two dabangs stopped the work of pipeline expansion