ट्रेन से गिरे दो यात्री, एक की मौत, दूसरे का पैर कटा

ट्रेनों से यात्रियों के गिरने के हादसे थम नहीं रहे। बुधवार सुबह ट्रेन हादसे में एक युवक की मौत हो गई। दूसरी घटना में एक अन्य यात्री का पैर कट गया। जानकारी के अनुसार अलसुबह वरूड फटक के पास 20 वर्ष के युवक का शव मिला। सिर के पीछे गहरी चोट लगने से युवक की मौत होना बताया जा रहा है। उसकी जेब से नागपुर से नरखेड़ की टिकट मिली है।

Two passengers fell from the train, one died, the other's leg amputated