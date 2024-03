दमुआ में दो विद्यालय बंद होने के कगार पर

शासकीय स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था बदहाल होने की वजह से बच्चों की संख्या घटती जा रही है। कई स्कूल बंद होने के कगार पर है। दमुआ के वार्ड तीन हनुमान दफाई के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल की बच्चों की संख्या घटती जा रही है। दोनों स्कूलों को कभी भी बंद किया जा सकता है। बताया जाता है कि स्कूलों में बच्चों की दर्ज संख्या बढ़ाने में स्टाफ की रूचि नहीं है और न ही विभाग इस ओर ध्यान दे रहा है।

Two schools in Damua on the verge of closure