स्कूटी से आईं और कपास चुरा ले गईं दो महिलाएं

ग्राम खडक़ी के एक खेत से दो महिलाएं कपास की दो बोरी चुरा कर ले गई। वे स्कूटी से आई थी। मंगलवार शाम चार बजे किसान अखिलेश रबड़े के खेत से चुराई गई कपास की बोरियों को धावड़ीखापा और नीलकंठ के बीच एक खेत में छुपाकर रखा था। कुछ किसानों का जब ध्यान गया तो महिलाएं भाग खड़ी हुई।

Two women came on a scooter and stole cotton