बाइक सहित नदी में गिरे दो युवक, बाल-बाल बचे

उमरेठ के पास लवनिया घाट पुल पर एक बाइक अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई । बाइक पर दो युवक सवार थे। जो पानी से बाहर आ गए। होली के दिन सोमवार को नवेगांव पुलिस थाना अंतर्गत ग्राम माचीघाट निवासी दो युवक बाइक से जा रहे थे । इस दौरान बाइक लवनिया पुल से नीचे गिर गई। बाद में दोनों युवक सुरक्षित बाहर आ गए।बाइक को भी निकाल लिया गया।

Two youths fell into the river along with their bike, narrowly escaped