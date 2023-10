बकरी को बचाने के चक्कर में दो युवक घायल

देवखापा के पास नेशनल हाईवे पर बकरी को बचाने के चक्कर में हुए हादसे में दो बाइक सवार घायल हो गए।मिली जानकारी के अनुसार आष्टा सिहोर निवासी राजा खान बाइक से अपने रिश्तेदार अलीम खान के साथ नागपुर से सिहोर लौट रहा था। बायपास से गुुजरते समय देवखापा के पास अचानक सामने बकरी आ गयी।

Two youths injured while trying to save goat